一名曾姓男子去年與辦公室多位同事前往KTV聚會，見到心儀的女同事小美喝醉，自告奮勇當護花使者帶小美回家，但小美卻醉得毫無意識，曾男見有機可乘，竟強行性侵對方，還造成她下體受傷。小美清醒後驚覺自己一絲不掛且下體疼痛，回想後才驚覺自己遭到侵犯。地院審理後，依照乘機性交罪，將曾男判1年6月、緩刑3年。

根據判決書，曾姓男子在去年5月間，與公司同事在KTV聚會，直到凌晨結束，見到同事小美已有醉意走路不穩，於是向同事表示要送她返家，回到房內後，小美隨即因醉昏睡在床。

曾男趁著小美泥醉不能抗拒時，強硬對她進行性侵後離去，直到小美酒醒後發覺自己一絲不掛，且下體疼痛發炎，經努力回想前夜發生的事後，才慢慢恢復記憶，於是前往醫院驗傷並提告。

法官審理後認定，曾男明知女方泥醉不能抗拒之情形，竟為滿足一己私慾，對她進行性交行為，致女方身心受創。但考量曾男坦承犯行，且與女方達成和解並當庭賠償完畢，犯後態度良好，女方也表示願意原諒，因此判曾男1年6月有期徒刑、緩刑3年。