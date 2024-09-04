許多台灣人喜歡到日本旅遊，一名台灣網友日前去日本玩，準備搭機回台灣時發現跑錯機場，人到達成田機場，才發現要在羽田搭機，於是他凌晨3點搭計程車，一路飆到羽田機場，最後順利登機，而他也曝光這趟車資花了4萬2780日圓，約台幣9454元，讓網友驚呼，都可以再買一張機票了。

原PO日前在Threads發文求救，「完了，我在日本跑錯機場，要去羽田我人在成田，怎麼辦？」他表示，凌晨3點跑錯機場，然後隔天還要上班，要拚一波計程車，還是放棄機票，等機場櫃檯開了現場買，最後他選擇搭夜間計程車，還剛好搭上機場僅剩的一台計程車，一路飆到羽田機場，終於趕上飛機。

原PO也曝光這次的計程車費收據，車程大約1小時，車資高達4萬2780日圓，折合新台幣9454元，感嘆「我好像沒省到錢」。

貼文PO出後，掀起大批網友熱議「是不是乾脆重買機票，多留兩天」、「從千葉到東京灣真的很遠」、「再買張單程機票，悠哉吃個早飯，感覺花費差不多」、「超貴的計程車，半夜好像沒有成田到羽田的班車」，還有人表示「最近我也是跑錯機場，坐計程車也來不及，最後含淚付費換明天的航班」。