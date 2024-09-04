以日股盤中來說，日經225指數跌幅一度高達4%。同時，韓股KOSPI也重挫3%左右，港股在開盤前的期貨盤也是走低的。彭博社指出，日圓開始走升，加上美國最新製造業指數又低於預估，在科技類股被大幅拋售下，人工智慧AI題材是否短期已熱過頭。

日股的個股方面，半導體族群中，車用晶片大廠瑞薩電子一度狂跌10%，東京威力科創大跌超過7%，愛德萬測試更是暴跌至少9%。同時，為NVIDIA設計晶片的矽智財大廠Arm，母公司軟銀的股價也一度大跌5.7%左右。韓國NVIDIA的先進記憶體供應商，三星電子大跌2.76%，SK海力士更是狂跌6.95%。

代表股市波動大小的VIX恐慌指數，目前升至20左右，漲幅高達33%。不過，在8月5日美股重挫時，VIX一度暴漲近40附近。另外，美國公債殖利率也下降，10年期的約在3.83%位置。美元指數已連續5個交易日都上揚，雖然外界臆測美國今年將降息2碼。

分析師指出，本周美國的就業報告雖然不是唯一的關鍵因素，但可能是聯準會決定將降息1碼或2碼的參考重點。就算就業報告出現不冷也不熱的溫和訊號，也會引起聯準會高度注意。