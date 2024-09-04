便當常見的菜色「三色豆」由青豆、紅蘿蔔和玉米組成，不少民眾都難以接受這道菜。最近有日本網友分享，在超市買到一款改良的三色豆，其中的青豆換成青花菜，大讚是神級搭配，貼文曝光近萬人按讚，許多網友直喊「這個我可以」；另一派網友則認為，最該被換掉的其實是紅蘿蔔，「可怕味道的來源」。

一名日本網友在社群發文分享，日前在超市買到一包三色豆，仔細看這款三色豆和一般的不太一樣，其中綠色的青豆被迷你青花菜取代，他大讚「簡直神級搭配，營養超豐富，有這些蔬菜就足夠了。」

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在臉書粉專轉發分享，好奇問「這樣是不是大家比較能接受了啊？」

貼文掀起熱議，近萬名網友按讚，一票人都說「換成青花菜超可以」、「迷你青花菜太療癒了」、「這樣可以，三色豆真的是從小到大的惡夢」、「如果換成毛豆會更喜歡」。

另一派網友則坦言，青豆改成青花菜很棒沒錯，但三色豆當中最該被換掉的應該是紅蘿蔔才對，它才是可怕味道的來源，「其實紅蘿蔔比較無法入口」、「看見紅蘿蔔就不行」、「紅蘿蔔才是討人厭第一名啊！」