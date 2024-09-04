隨物價不斷攀升，即便是日常吃食開銷也讓許多人感到壓力，不少民眾為了省荷包，都會到便利商店翻找優惠。有網友近日在臉書社團發文說，自己逛全家時，忽然發現貨架上有一碗牛肉麵，售價不到百元，且裡頭肉塊豐富，與包裝示意圖幾乎一模一樣，讓許多網友大讚「賺到了！」

全家「紅燒雙寶牛肉麵」被網友稱讚料多味美，友善食光折扣後不到85元。（摘自全家官網／朱世凱台北傳真）

這名網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」發文說，因為比較晚下班的緣故，晚餐就近全家解決，「發現貨架上有貼友善時光貼紙的紅燒雙寶牛肉麵！換算下來，這碗牛肉麵85元不到，有牛肉、有牛筋，還有青江菜」。她也曬出實體照，稱讚「包裝圖不是照騙欸，算了一下，料的數量都跟包裝一模一樣，重點是，味道可以喔～下次再看到，我手刀衝一波。」

有網友留言附和，「這個我吃過！滿推的」、「味道很讚，很像去餐廳吃的」；該款牛肉麵原價119元，下午17點後友善食光入手，價格來到83.3元，吸引一票人喊「賺到，下次也要開友善地圖來」、「現在一堆牛肉麵一下就破百，這款很可以」、「風味超棒，牛肉塊也有3~4塊還很軟嫩」。

不過也有人說，「口味滿鹹的，建議不要喝完湯」、「這個微波完我都會再加熱水到滿，覺得這樣鹹度比較剛好」。還有網友分享，7-11的御選–精燉紅燒牛肉麵同樣好吃，且i珍食折扣後也不到百元，相當適合民眾撿便宜。