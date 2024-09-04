老翁長久腰痠未癒，檢查發現腰椎全節段與薦椎出現大大小小陰影，竟是攝護腺癌轉移所致。（活力得中山脊椎外科醫院提供／紀爰高雄傳真）

高雄一名70多歲老翁，一個月前左側臀部延伸到大腿痠痛，前往各大院所看診都找不出原因，輾轉到活力得中山脊椎外科醫院做檢查，才發現脊椎全節段分布大大小小的陰影，攝護腺特異抗原（PSA）指數也極度偏高，院長楊椒喬進行脊椎腫瘤切片，送驗做癌症診斷，確定老翁是攝護腺癌轉移至脊椎。

老翁長久腰痠未癒，檢查發現腰椎全節段與薦椎出現大大小小陰影，竟是攝護腺癌轉移所致。（活力得中山脊椎外科醫院提供／紀爰高雄傳真）

據了解，這名7旬老翁平時做粗工，原本以為腰痛困擾是工作導致，想說休息就能復原，但約3周前，腰部痠痛情形延伸到大腿，去各大醫療院所看診都沒有改善，輾轉求助活力得中山脊椎外科醫院，接受院長楊椒喬檢查診斷，發現老翁的核磁共振檢查，腰椎出現多發性結節腫瘤，包括在腰椎的第一至第五節脊椎各有大大小小的陰影。

同時，老翁抽血檢查顯示，攝護腺特異抗原（PSA）指數偏高、達到1500 ng／mL，一般來說，正常指數為小於4 ng／mL。其他檢查也有發現他有脊椎退化、狹窄與神經壓迫。因此懷疑長久腰痠是攝護腺癌轉移至脊椎所致。

楊椒喬指出，長久不明的腰痠、腰痛，除了椎間盤退化、突出或脊椎滑脫之外，就要懷疑引起原因為骨質疏鬆或癌症轉移。在臨床上，攝護腺癌則是容易轉移至脊椎的癌症。因此，若有長久腰痠無法治癒，應盡早作鑑別診斷，對症治療。