屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，而場外的長興路停了51輛超跑，不僅綿延逾1公里，還使得這條原是平淡無奇的鄉間小路瞬間價值7、8億。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，而場外的長興路停了51輛超跑，不僅綿延逾1公里，還使得這條原是平淡無奇的鄉間小路瞬間價值7、8億。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，而場外的長興路停了51輛超跑，不僅綿延逾1公里，還使得這條原是平淡無奇的鄉間小路瞬間價值7、8億。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，而場外的長興路停了51輛超跑，不僅綿延逾1公里，還使得這條原是平淡無奇的鄉間小路瞬間價值7、8億。（羅琦文攝）

好壯觀！屏東角頭「鴨頭」公祭 51輛逾7億超跑將馬路當展場(羅琦文攝)

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，場面隆重盛大且高調奢華，告別式場外的長興路停了51輛超跑，不僅綿延逾1公里，還使得這條原是平淡無奇的鄉間小路瞬間價值7、8億，超跑車商表示，這是有史以來出車最多的一次。

據悉，「鴨頭」為人海派，生前與中北部角頭都有交情，因此他的告別式也辦得格外隆重盛大，光是超跑陣仗就超氣派，負責出車的廖姓超跑車商指出，今天總共有51輛超跑，分別有法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯、賓利等5款車約各10輛，平均一輛造價約2000萬元，總價約7、8億元。

「有史以來最多的一次！」廖姓車商說，以前出車多是20至30輛，這次出到51輛，真是前所未有，台中、台北的車隊昨晚就先南下整隊，台南、高雄的則今天一早集結，陣仗超龐。

51輛超跑一字排開停在告別式場外的長興路，綿延逾1公里，場面看起來壯觀又氣派，有人笑稱，原本平淡無奇的鄉間小路長興路，今天瞬間價值7、8億。