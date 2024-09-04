大陸南京抗日航空烈士紀念館3日透過中山陵園管理局的官方網站，公布2590名美國籍抗日航空英烈名錄，相關資訊包括英烈姓名、職務、犧牲時間。大陸官媒稱，中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。

據新華社消息，這是中國大陸首次對外公布美國籍抗日航空英烈名錄。當日，紀念館還舉行了美國籍在華犧牲飛行員哈梅爾的姓名補刻儀式。「JACK W. HAMMEL」成為英烈碑上最新的名字。1945年，哈梅爾駕駛戰鬥機被日軍地面火力擊中，犧牲於江西境內。

報導指，在抗戰中，中國空軍得到了來自美國等國的國際航空戰士支持，數以千計的中外航空戰士捨身取義。「中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼」。

據介紹，這2590名美國籍抗日航空英烈的資訊，曾於1995年和2015年分兩次鐫刻在紀念館內的英烈碑上。因歷史久遠、缺少原始檔案等原因，大部分英烈的資訊並不完整，現有資訊的準確性也難以查證。

「希望本次名錄的對外發布能夠集合海內外各方力量，進一步加強美國籍抗日航空英烈的史料徵集和研究，盡可能完善現有英烈生平資料，發現並糾正英烈碑上現有資訊錯誤，找到被遺漏的美國籍抗日航空英烈的資訊，讓這份名錄更為完整」，紀念館工作人員竇若琪說。

2017年，哈梅爾的親友參觀紀念館時，發現館內英烈碑上沒有哈梅爾的名字，向紀念館表達了補刻哈梅爾姓名的希望。經中國大陸駐美國大使館及美中航空遺產基金會積極協調，成功尋到哈梅爾更多資料佐證，符合補刻姓名條件。

今年4月，南京抗日航空烈士紀念館公布了1468名中國籍抗日航空英烈相關資訊。資訊發布後，有超過100位抗日航空英烈親屬與紀念館取得聯繫，近40位英烈親屬來到紀念館祭掃。經查證比對，目前有18位中國籍抗日航空英烈資訊得到勘誤。

位於南京紫金山北麓的南京抗日航空烈士紀念館，是大陸首座國際抗日航空烈士紀念館，館藏第二次世界大戰期間中、蘇、美等國空軍在中國聯合抗擊侵華日軍的豐富史料，紀念館內的英烈碑上鐫刻著近4300名中外抗日航空先烈的名字。