「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署今年4月首波起訴檢警調查出交易所前負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏共32人，之後接獲被害人提告，查出潘奕彰曾侵占交易所錢包內價值4.3億元的虛擬貨幣，造成交易所1.8億損失，林耿宏藉宗教組織「蓮池精舍」，要求業務員定時聽、唸佛音、集體修法洗腦，宣稱以神明附身起乩，讓業務員加強對外推銷，北檢認定該集團共吸金逾10億元，今追加起訴潘、林及分會長、業務員共133人，並對其中4名分會長具體求處12年以上徒刑、潘奕彰、林耿宏及102名業務員均求處從重量刑。

起訴指出，該詐團將成本低廉的MOCT、CSO、FITC、NFTC及BNAT幣，自2019年起以編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售；成立IMBA直銷團隊推銷，並在網路媒體發假新聞、操縱幣價等手段誆騙上千人，金額數億元。

北檢認為，王牌交易所2任負責人潘奕彰、律師王晨桓涉勾結詐團主嫌林耿宏等人，自2019年起以虛擬幣詐騙1200人近8億元、洗錢22億多元，4月26日首波偵結，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴潘、王32人，其中林耿宏、潘奕彰4人遭求刑20年以上；王晨桓共18人求刑12年以上；宜蘭「蓮池精舍」住持法師林淑芬3人求刑15年以上。

之後，檢警調陸續接獲大批被害人檢舉，全面清查，查出林耿宏藉宗教組織「蓮池精舍」，要求業務員定時聽、唸佛音、集體修法洗腦，宣稱以神明附身起乩，讓業務員加強對外推銷。另潘奕彰曾侵占交易所錢包內價值4.3億元的虛擬貨幣，事後歸還部分虛擬貨幣，仍造成交易所1.8億損失。

檢警調再發現4名分會長及102名業務員涉案，另被害人增加302人，詐欺財損金額又增加2億2255萬7117元，累計被害人數共達1590人，詐欺金額逾10億元。檢方今追加起訴林耿宏、潘奕彰及各地分會長共133人。