據美國之音報導，對中國態度一向溫和的太平洋國家紐西蘭當地時間9月3日發表報告稱，中國對紐西蘭進行的「惡意活動」「是紐西蘭面臨的一個複雜的情報隱患」。中國外交部當天回應稱，希望紐西蘭的對華認知能夠「理性客觀」。

報導引述紐西蘭安全情報局（NZSIS）在剛發表的《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告中指出，有幾個國家對紐西蘭進行惡意活動，並點名中國試圖進行「複雜而具有欺騙性的」活動。

報告說，很難確定這些干涉活動與外國之間的聯繫，但指出紐西蘭「不是唯一面臨外國干涉威脅的國家」，這是「全球各國面臨的挑戰」，「一些不自由國家試圖利用其它國家的規模或開放性進行挑戰」。

過去十年左右，報告說，印太地區的戰略競爭主要集中在中國和紐西蘭及其傳統安全夥伴之間，但最近，該地區的戰略競爭逐漸演變為多個權力和影響力中心之間的競爭，它涉及一系列國家，包括紐西蘭正在發展關係的印度和東南亞國家。

報告說，少數不自由的外國對紐西蘭進行干涉，以此作為推進其海外利益的工具。北京利用幌子公司與當地團體聯繫，以中國官方認可的觀點取代紐西蘭「真實且多樣化的社區觀點」。

報導舉例，一家中文社群媒體重複北京的宣傳要點。法新社引用報告內容說，「這些幌子公司看起來像是社區媒體，但他們真正的隸屬關係、（宣傳）方向和資金來源都被掩蓋了起來。」

今年三月，紐西蘭政府公開表示，有著中國官方背景的一個組織在幕後參與了滲透紐西蘭政府電腦系統的「惡意網路攻擊」。中國否認了這項指控，並指責紐西蘭方面的這種做法是盲目追隨華盛頓的行為。

中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上以比較溫和的語氣回覆了媒體就紐西蘭發布這份安全報告提出的問題。毛寧表示，希望紐西蘭方面的對華認知要「理性客觀」，為兩國關係的健康穩定「創造良好的」條件。毛寧還說，中國「從不干涉任何國家的內政」。

紐西蘭安全情報局認為，紐西蘭的地理位置和在太平洋地區所具有的作用使它容易成為那些試圖擴大在這一地區影響的國家的爭奪的目標。紐西蘭情報機構將俄羅斯也列為這類國家，說它「可能對紐西蘭的公開聲明和社媒體用戶進行追蹤」。

報告也提到一個例子，說某個國家與紐西蘭某個機構進行了接觸，提出如果他們願意對某個特殊的宗教組織採取限制性措施就可以給某個社區活動提供經費。紐西蘭政府及保安局(GCSB)局長安德魯·漢普頓(Andrew Hampton)表示，這份報告的目的就是要明確指出紐西蘭面臨的威脅。

法新社引述漢普頓的話說，「重點不是要驚嚇任何人，而是要提醒紐西蘭人注意這些威脅，以便我們能夠共同努力應對這些威脅。」

今年早些時候，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，紐西蘭「不能再依賴其地理位置所提供的『天然的孤立』」。

中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，截至今年六月的12個月中，紐西蘭的對華出口總額為132億紐西蘭元，主要出口產品為乳製品、木材、肉類、海鮮和水果。雙邊貿易額為240億紐西蘭元。

盧克森警告說，雖然中國對紐西蘭來說，毫無疑問是一個具有影響力的國家，但是，由於價值觀不同，「在有些問題上，我們不能夠，也不會達成共識」。