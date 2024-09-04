存股族很愛金融股，前10大定期定額榜就占了7名，僅次冠軍台積電(2330)的前3名，是兆豐金(2886)、玉山金(2884)和合庫金(5880)，多會配股配息，成為退休族的首選，但2023年配息縮水甚至腰斬，真的可以存金融股當退休金嗎？財經部落客「夏綠蒂」表示，風險太集中，不如買大盤ETF，若不開戶就永遠只能賺銀行1%，只要開始，比如投資股票1美元，就能靠複利飆到5400萬美元。

夏綠蒂在臉書表示， 之前朋友問說，存金融股當退休金可行嗎？金融股是存股族一直很愛的標的，但是最大的風險就是這是單一產業。如果要退休時，剛好遇到2022年金融業的慘況，股價重挫、獲利腰斬，這時退休族真的是心慌慌。

我的建議是，可以分散投資，對於沒有選股能力或者是不想看盤的投資人，買一些大盤ETF，然後更重要的是開始投資。我屢試不爽的經驗是，每次有親友問我怎麼投資，結果往往過了一年兩年，他們也還沒真正開戶。

聽了很誇張對嗎？其中一個我想滿大的原因是，我的諮詢是免費的，得來太容易不懂得珍惜，看來下次有親友要問我理財，我要收費了(笑)。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。