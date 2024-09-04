每年中秋節，元祖雪餅都以其獨特的口感和創新精神，成為許多家庭團聚時的必選美食。今年，元祖雪餅不僅推出全新口味，還通過「點亮生活儀式感✨」活動，邀請消費者分享他們的元祖美食擺搭創意，讓生活中的每一刻都充滿儀式感。

元祖雪餅：經典與創新交織的美味體驗

元祖雪餅自問世以來，以其獨特的餅皮和多樣的內餡，贏得了消費者的青睞。今年，元祖雪餅再次突破傳統，推出了全新口味——香草內餡搭配夏威夷果碎、蘭姆葡萄內餡混合葡萄乾，為消費者帶來與眾不同的味覺體驗。香草的清新氣息結合夏威夷果的酥脆口感，令人驚豔；而蘭姆葡萄則以濃郁的酒香和柔軟的葡萄乾，完美融合出一種溫潤醇厚的風味。

這些新口味的雪餅不僅能夠在中秋佳節的餐桌上大放異彩，也適合在日常聚會中分享。無論是與家人團聚還是與朋友聚餐，元祖雪餅總能為大家帶來溫馨的時刻，並將這份甜蜜延續至日常生活的每一餐。

元祖雪餅的生活美學：儀式感從餐桌開始

除了口味上的創新，元祖雪餅也一直致力於提升用餐的儀式感。這次活動正是元祖雪餅對「生活儀式感」的一次精彩詮釋。每一款元祖雪餅，都在精緻的包裝與獨特的設計中，展現出對傳統中秋文化的敬意。同時，這些美食也適合作為節日伴手禮，為親友送上一份心意和祝福。

無論是品嚐元祖雪餅的獨特餅皮，還是感受內餡的豐富層次，消費者都能體會到元祖對每一個細節的用心。元祖雪餅不僅是一份美味的甜點，更是一種生活態度——透過每一口雪餅，感受到來自生活中小確幸的滿足。

(圖/業者提供)

分享美食儀式感，參與贈獎活動贏取限量月亮盤

為了進一步與消費者互動，元祖特別舉辦了「點亮生活儀式感」活動，邀請消費者分享他們的元祖美食擺搭照。活動參與方式簡單，消費者只需在9月17日前，上傳與元祖產品的美食擺搭照片（不限雪餅系列），並標記一位好友，即有機會參加抽獎，贏得限量的「月亮盤」。

這款月亮盤設計靈感來自中秋的圓月，不僅美觀，還充滿了節日的象徵意義。無論是用來盛裝雪餅，還是擺拍照片，它都能讓你的餐桌瞬間變得更加閃耀。元祖期望通過這次活動，為消費者的生活增添一點光彩與趣味，讓每一次的用餐時光都能成為儀式感滿滿的美好回憶。

儀式感引領新風尚，元祖雪餅成為中秋必備選擇

今年中秋節，元祖雪餅再次展現了它獨特的創意和用心。從口感豐富的雪餅，到精美實用的月亮盤，元祖不斷在經典與創新中尋求平衡，為消費者提供更多選擇與體驗。無論是想要品嚐美味，還是增添生活的儀式感，元祖雪餅都是今年中秋不可錯過的首選。

透過此次「點亮生活儀式感」活動，元祖希望讓消費者在日常生活中也能擁有節日的儀式感。分享美食的同時，還有機會贏取限量月亮盤，讓這個中秋節變得更有趣、更溫馨。趕快參與活動，感受元祖雪餅帶來的生活新風尚吧！