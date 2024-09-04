警方持搜索票搜索神壇及多處民宅。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方持搜索票搜索神壇及多處民宅。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義私人神壇變刑場 廟公率眾暴力討債9人遭逮

嘉義縣水上分局日前接獲民眾報案，指稱自己因欠錢，遭嘉市一間私人神壇江姓主事者率人毆打成傷，江姓主嫌甚至拿刀畫傷被害人以示警告，水上分局經調查、蒐證後，昨（3日）搜索這間神壇等多處，帶回主嫌共9人，訊後依傷害罪及組織犯罪防制條例將人移送法辦。

水上分局指出，日前接獲2名被害人報案，聲稱因積欠百萬債務，被江姓神壇主事者等人，先後帶回太保市一處民宅、神壇毆打成傷，經調閱相關資料發現相關犯罪嫌疑人涉嫌傷害等罪，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，成立專案小組蒐集相關犯罪事證後，俟時機成熟，昨持搜索票搜索，除帶回相關嫌疑人，另查扣犯罪工具棍棒、武士刀等證物。

警方表示，9名男女嫌犯中，實際動手僅江姓主嫌等3人，其他人在旁圍觀、助長聲勢，江姓主嫌到案聲稱，被害人除了欠錢，還騙他錢，因金額已達近百萬元，他氣不過才會撂人教訓被害人，目的是要對方趕快還錢。