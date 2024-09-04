印度未來8年將為蘇（Su）-30MKI戰機添購240具發動機。

在內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security）開綠燈後，印度未來8年將為蘇（Su）-30MKI戰機產製240具發動機，以提升空軍戰力。印度國防部說，這筆交易估計達近31.3億美元（1,005億台幣）。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）3日報導，這些發動機會在印度國營「印度斯坦航空有限公司」（HAL）的柯拉普特（Koraput）廠產製。印度斯坦航空和俄羅斯「禮炮設計局」（Salyut Design Bureau）2000年簽署了協議，讓印度在特許下，生產54%驅動Su-30MKI戰機的AL-31FP發動機元件，而這是印度致力提升製造力的重要部分。

基本上，這意味著要是支出在供應鏈中均勻分配，俄羅斯的收入最多可能達約14億美元（近450億台幣）。而在俄羅斯方面，剩下46%發動機將由莫斯科「禮炮機械製造生產協會」（Salyut Machine-Building Production Association）負責生產。

協議在新德里正式簽署，以支持印度實現重要軍事裝備國產化的目標。這種夥伴關係不僅提升了印度在國防領域自給自足的能力，也加強了與俄羅斯的戰略國防合作，促進本地生產，減少了對外國供應商的依賴。

AL-31FP發動機是AL-31F的升級版，其中「P」是俄文「Povorotnoye」的縮寫，意思是向量（vectoring）。它是專為印度Su-30MKI戰機而設計，具有推力向量性能，能讓發動機排氣噴嘴轉動或旋轉。而這種定向推力大大提高了戰機的機動性，尤其是在空戰，或需要快速轉向的情況下，更是如此。這種靈活性使Su-30MKI得以執行傳統戰機難以，或不可能完成的高級空中機動。至今Su-30MKI戰機仍是印度空軍的骨幹，約有272架還在服役。而新德里採購這些戰機，可追溯到 1996 年與俄羅斯簽署的里程碑協議。