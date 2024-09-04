寶島女子網球名將謝淑薇在2024美國網球公開賽女雙、混雙提前出局，不過今年打了4場四大賽和巴黎奧運，斬獲了3座四大賽冠軍（女雙1座、混雙2座），接下來放眼WTA年終賽，期待能為今年賽季寫下完美句點。

謝淑薇4日在臉書粉專分享在今年美網的場上、場下照片，呈現選手多樣的生活，其中一張生活照她穿著細肩帶馬甲式背心搭配牛仔褲，歐美簡約帥氣辣妹風格的穿搭受到球迷稱讚，至於比賽場上的照片，她半開玩笑備註：「雙打狀態不佳，但比賽服很美，就原諒自己了。」謝淑薇今年美網的比賽服是U領背心上衣加褲裙，背心看來也是馬甲式設計，同樣很有時尚設計感。

謝淑薇也分享數張美食、飲品照片，跟球迷分享美國紐約的多元文化，她寫道：「超愛美網，謝謝應援的大家，奧運年連打四個大賽超熱血，下一站沙烏地阿拉伯年終賽見。」

謝淑薇今年賽季於年初澳網包辦女雙、混雙冠軍，法網則是女雙止步次輪、混雙晉級到4強，溫布頓女雙拚到準決賽、混雙再和波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）摘下個人大滿貫混雙第2冠，美網雖然女雙第1輪出局，混雙則有8強成績，巴黎奧運她和曹家宜搭配，挺進8強平個人最佳。