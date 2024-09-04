美國聯邦調查局昨（3）日上午逮捕紐約州長侯可（Kathy Hochul）前華裔副幕僚長孫雯（Linda Sun），指控她擔任中國代理人，並以違反外國代理人登記法、簽證詐欺、人口販運與洗錢等罪名將她起訴，她的丈夫胡驍（Chris Hu）也被控洗錢等罪名一同被捕，兩人均不認罪，紐約法庭裁定交保、限制行動。

紐約州長侯可前華裔副幕僚長孫雯（Linda Sun）及夫婿胡驍（Chris Hu）3日被捕，美檢指控孫雯擔任「中國代理人」，犯下簽證詐欺、人口販運與洗錢等罪名，胡驍也被控洗錢等罪名。

CNN報導，聯邦調查局探員昨日上午在紐約長島的住家逮捕孫雯及胡驍，美國檢方指控孫雯「未揭露中國代理人身份，胡驍則協助轉移數百萬美元回扣圖謀私利」，並依違反外國代理人登記法、簽證詐欺、人口販運與洗錢等罪名起訴孫雯，胡驍則被起訴洗錢、銀行詐欺及不當使用身分等罪名。

紐約法院昨日針對此案開庭，美檢指控兩人利用空殼公司、雲端帳戶及微信進行犯罪行為；法庭文件顯示，孫雯違反紐約州政府規定，為中國謀取利益，美檢指控她未揭露中國代理人身分，應北京要求進行政治活動，促進北京利益。

孫雯被控的違法情事包含：從州長辦公室取得「未經授權的邀請函」，利用這些邀請函，促進中國官員前往美國與紐約州官員會面；試圖促進一位高階紐約政治人物前往中國。

紐約州長侯可前華裔副幕僚長孫雯（Linda Sun）及夫婿胡驍（Chris Hu）3日被捕，美檢指控孫雯擔任「中國代理人」。

美檢也指控夫妻倆獲取「大量經濟及其他利益」，包括涉及在中國的數百萬美元商業交易、旅行福利、活動門票、孫雯的親戚在中國就業等，夫妻倆還透過洗錢在紐約及夏威夷置產，並購置各種豪車。

針對所有指控，孫雯與胡驍均不認罪，紐約法庭昨日裁定兩人各以150萬美元（新台幣4821.7萬元）及50萬美元（新台幣1607萬元）交保，並限制只能在紐約市、長島、緬因州及新罕布什爾州地區活動。全案將於25日再次開庭。

兩人的委任律師杜夏姆（Seth DuCharme）表示對全案有信心，批評檢察官的大部分指控都「令人困惑、過於煽動」。

孫雯在紐約州政府服務超過10年，擔任過不同職位。2012年獲前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）延攬為亞裔美國人事務部門主管，2021年獲現任州長侯可任命為副幕僚長，不過2023年因被發現「不當行為」遭到解雇，侯可辦公室並未說明「不當行為」為何。

★未經判決確定，應推定為無罪。