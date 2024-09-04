自李多慧去年來台跳啦啦隊後，替球團帶來可觀效益，其他隊伍也紛紛效法、引進韓籍成員，像是南珉貞加盟富邦悍將，與李晧禎、李雅英被稱為「富邦外援3本柱」。近日，南珉貞帶著妹妹體驗台式小火鍋，驚喜自爆：「我是台灣人」！

南珉貞時常透過YouTube頻道分享各式吃美食的影片，最新一集她帶著親妹妹南至苑品嚐台式小火鍋，提到價格比南韓少一半，且份量很夠，CP值高。南珉貞也說台灣人對食材的調味不會太多，保留食物的原味，是她喜歡的料理方式。南珉貞向妹妹介紹台灣飲食習慣，兩人還試了麻辣鴨血、臭豆腐。

南珉貞說自己是台灣人。（圖／YT@남민정 南珉貞）

當挑選湯底時，妹妹南至苑叫了麻辣湯底，好奇問姊姊這種湯底是否用花椒和中國醋製成的，南珉貞妙回：「不知道，我是台灣人，我聽不懂妳的意思！」南至苑再追問：「身為台灣人你不用知道嗎？」南珉貞則脫口：「難道我連中國都要了解嗎？」

南珉貞脫口：「難道我連中國都要了解嗎？」（圖／YT@남민정 南珉貞）

南珉貞姊妹倆互相鬥嘴的吃播影片，播出兩天就創下破20萬點閱，許多網友紛紛留言：「兩位都是臺灣人」、「珉貞你這句話有點猛，台灣更愛你了」、「兩姐妹真厲害，臉部高清特寫還不會翻車，真的是美」、「珉貞不錯，有溶入台灣的飲食文化」、「在這政治混亂的時代還能看到這麼優質的影片，真的感謝珉貞跟至苑」。