先前大陸女星賈玲為了演出電影《熱辣滾燙》，1年內減重逾50公斤，引發話題。外科醫師陳榮堅分享另一個勵志故事，一名20多歲女子因肥胖下體飄臭味，遭男友嫌棄而被分手，女子為此下定決心減重，除進行手術，並搭配飲食控制與運動，1年內BMI從38降到24，之後也順利覓得良人結婚生子。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專PO文指出，上述女子來掛他的減重代謝門診，一來就很堅定地說，她要減重，而且要用最快的方式瘦下來。

陳榮堅說，通常減重他都會建議循序漸進，先從改善飲食、運動，接著才考慮藥物或手術，女子BMI值38，已屬於重度肥胖了，且一來就堅持要直接做減重手術，他還是要了解女子這麼急迫做手術的動機。

陳榮堅說，原來女子一直以來都是胖胖的，而比較胖的人，走路或者騎腳踏車等行動時，鼠蹊部很容易摩擦，尤其在悶熱的季節，很容易因為悶、癢去抓，女子就常常不小心抓破皮而感染，所以在她的鼠蹊部、大陰唇期會陰部都有一些組織液滲出及異味的狀況。

陳榮堅說，讓女子下定決心來做減重手術的原因是，她好不容易交到一個男朋友，在比較親密時，男生發現他有這樣的情況，甚至還懷疑她是不是有性病，這段戀情也因此結束。女子覺得要好好處理這個問題，一開始先去看皮膚科和婦產科，但醫生給的解決辦法都是要瘦下來，沒有解決根本問題，治療好了又會再復發。

陳榮堅說，後來他也為女子進行減重手術，且因前男友給她的打擊太大了，在手術後，女子積極地配合飲食及運動，一年就瘦到 BMI值24，這是好幾年前的事，女子現也已經結婚，有幸福美滿的家庭了。