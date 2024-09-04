英特爾是1999年網路時代最早加入道瓊工業指數的公司之一，但今年股價已下跌近60%，成為該指數表現最差的股票，路透社報導，分析師及投資家示警，英特爾可能會被踢出道瓊工業指數之外，輝達、德儀有可能取而代之。

報導指出，道瓊工業指數採價格加權，由於英特爾目前是股價最低的成分股，可能會被踢出該項指數。若此事成真，將使英特爾已經受損的聲譽雪上加霜。

Gabelli Funds研究分析師馬基諾（Ryuta Makino）說，輝達有望被納入道瓊成分股，取代英特爾。西諾佛信託公司資深基金經理人摩根（Daniel Morgan）則說，德儀也有可能取代。

管理道瓊指數的標準普爾道瓊指數，則拒絕就英特爾是否可能被從該指數中剔除發表看法。該指數最後一次更新發生在今年2月。

英特爾正面臨創業56年最大危機，公司為了轉虧為盈，在上個月的收益報告中暫停配息，並宣布裁員，影響大約15%的員工。