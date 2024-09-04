民眾黨屏東黨部主委林育先出席角頭「鴨頭」告別式。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」的告別式辦得格外隆重盛大，據悉，各方角頭都有派人前往致哀。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」的告別式辦得格外隆重盛大，據悉，各方角頭都有派人前往致哀。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」的告別式辦得格外隆重盛大，據悉，各方角頭都有派人前往致哀。（羅琦文攝）

針對上千名「黑衣人」，警方荷槍嚴正以待。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的公祭4日早上8時登場，場面隆重盛大，據悉，各方角頭都有派人前往致哀，針對上千名「黑衣人」警方荷槍嚴正以待，而其身分雖敏感，但仍有不少地方民代如屏東議長周典論、縣議員周碧雲、民眾黨屏東黨部主委林育先等人也到場弔唁，當中周強調，「做人要有情有義」。

公祭還沒開始，周典論已經出現在告別式會場，稍早他步出會場即被媒體追問，為何會參加告別式？對此，周典論大方回應，「這很正常，就是來送朋友最後一程，做人要有情有義，只有這樣」。

前年「鴨頭」父親的告別式上，不僅政壇藍綠營都有派人到場致哀，周典論還擔任主祭官，而今「鴨頭」離世加上身分敏感，外界都在猜測會不會「人走茶涼」，但周等人仍力排眾議到場弔唁。

據悉，「鴨頭」為人海派，生前與中北部角頭都有交情，因此他的告別式也辦得格外隆重盛大，各方角頭都有派人前往致哀，針對上千名「黑衣人」，警方荷槍嚴正以待。