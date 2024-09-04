台北市重陽敬老禮金靠卡領取及第二階段申請匯款6日即將截止。台北市社會局表示，今年敬老金自上月12日起發送，目前已有約40萬人領取成功，提醒尚未領取的長輩，可持敬老卡到四大超商等悠遊卡加值機靠卡領取，完成作業1500元就會匯入卡中。

台北市社會局3日提醒，重陽敬老金靠卡、申請匯款領取方式，將於6日截止。（台北市社會局提供）

社會局說，今年敬老禮金自8月12日起致送，第一階段匯款約有11萬人及第二階段採敬老卡靠卡也約有29萬人領取完成，並強調6日是靠卡領取最後期限，尚未領取的長者可持敬老卡去四大超商、美廉社及台北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取 。

社會局指出，除了敬老卡領取外，第二階段申請匯款也於6日截止，民眾可至局處官網線上申請「重陽敬老禮金匯款及捐款」或於公所填寫紙本匯款同意書，目前約有2萬8千多人申請，將於月底匯款入帳，並提醒採敬老卡領取的長輩確認卡片是否仍在6個月有效期限內，若有展延需求領取前可請店家協助。

社會局長姚淑文表示，今年市政府提供多元領取方式，鼓勵長者以敬老卡靠卡領取及匯款入帳，未來若有敬老卡靠卡問題，請聯繫悠遊卡客服、1999專線或定點領取重陽禮金。

社會局補充，截至6日止，持敬老卡或愛心悠遊卡到11大通路將享各式優惠，除有四大超商，還有超商及有機類的美廉社、義美及棉花田，更新增藥妝醫材及餐飲等店家，如康是美、杏一、必勝客及肯德基。