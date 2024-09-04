健康風潮興起，很多人都認為自行製作天然食物更為安全。一名女子為此自釀許多果醋，並送給母親一罐，未料其飲用後，竟出現反胃、噁心及喘不過氣等症狀，緊急送醫才發現是代謝性酸中毒。由於酸性物質累積在體內代謝不出去，險些要洗腎治療。

營養師張家榕在《醫師好辣》節目上表示，該女子認為市售果醋通常含大量糖分或是化學調和製成，因此決定自行來釀造，覺得自製果醋含有酵素且更健康，於是製作了許多罐。

張家榕接著說，後來女子就帶一罐果醋給她的母親，沒想到其喝完後不久，竟出現反胃、噁心及呼吸困難等症狀，當下覺得不對勁立刻送往醫院。結果檢查發現是代謝性酸中毒，因體內酸性物質無法被有效代謝，險些需要洗腎治療。

張家榕提到，事後探究原因才了解，原來女子的母親本身血糖控制得不是很好，導致腎功能也較弱，而釀造果醋的過程中或使用器具可能不夠乾淨，導致細菌滋生。當患者微生物吃得比較多、果醋又有酸，就進而引發了代謝性酸中毒。她也藉此提醒，雖然天然手作食品有其優點，但若細節沒有注意，反而可能對健康造成傷害。