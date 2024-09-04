股災又來了，美股周二大跌，道瓊下跌626點、跌幅1.5%，標普500跌119點、跌幅2.1%，科技股更嚴重，那斯達克跌577點、跌幅3.3%，最可怕的是半導體指數費半，重挫7.8%，創2020年3月新冠疫情崩盤以來最大跌幅。

與台股密切相關的輝達一口氣崩跌9.5%，台積電ADR大跌6.5%。台股今天一開盤跳水一度重挫逾千點，一舉摜破半年線。美股恐慌指數VIX周二飆升33%，突破20點關卡。

究竟為什麼投資人再度爆發恐慌呢？原因是美國經濟衰退疑慮揮之不去。

美國供應管理協會(ISM)周二公布，8月製造業採購經理人指數(PMI)雖從7月的 46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續5個月低於50榮枯線。（文章未完…全文見此）

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