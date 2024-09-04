桃園市長張善政4日宣布周六起將展開8天的訪美和貝里斯行程，拜會2個姊妹市：加州的阿拉米達郡和貝里斯的橘道鎮，一個鄰近矽谷、一個和桃園一樣是多群族融合的城市，他提到貝里斯是台灣建交35年的友國，正好9月是光輝國慶月，觀旅局也將一同前往看小國家如何用觀光吸引遊客。

張善政4日在市政會議宣布，9月7日到16日將率經發局、觀旅局同仁出國8天，拜訪2個姐妹市，第一個拜訪對象是北加州舊金山灣的「阿拉米達郡」，和桃園締結姐妹市10多年，近來較少往來，但因離矽谷很近，特斯拉工廠就在旁邊，科技業雲集、地位相當重要，他認為2城市的姐妹市關係要再更熱絡，他也會會順道拜訪矽谷重要產業。

張善政說，另一個拜訪的國家是和台灣建交35年、位處中美洲的貝里斯，他提到貝里斯面積比台灣還小、人口很袖珍僅40萬人，北邊是墨西哥、西邊跟南邊是瓜地馬拉，以前是英屬宏都拉斯，1964年才獨立改名。他提到貝里斯緯度比台灣更南邊，除了有熱帶雨林、海岸堡礁，最吸引人的就是早年瑪雅遺跡，因921是貝里斯國慶，就像台灣光輝10月一樣，整個9月都是慶祝月，觀旅局也會一同前往，看小國家如何用觀光吸引遊客。

張善政說，貝里斯的駐台大使碧坎蒂去年和今年都熱情參加龍岡米干節，甚至代表外交使節致詞，並積極促成貝里斯跟桃園往來，第一次到訪就主動表達桃園可以和橘道郡締結姐妹市，共通點都是多族群城市，貝里斯有最早印地安人、又有西班牙人定居和英國殖民，族群多但非常融合，跟桃園相像，這也是桃園第一個以族群訴求當共通點的姊妹市，今年5月貝里斯總理布里仙紐來台灣參加國際會議，也到桃園市府親自見證桃園和橘道郡線上簽署MOU，對桃園非常用心，是值得深入往來的國家。

張善政說，美國北加州有很多重量級企業，貝里斯純粹是國際友國，原本擔心颱風要來，還好越來越往南偏，呼籲同仁堅守崗位把事情做好。