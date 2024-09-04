2023年林口三井outlet年營業額高達79億，日本三井不動產集團看好近年林口地區人口成長的快速發展，再加上媒體園區與新北國際AI+園區等相繼建設，預計將在今年下半年度增設2館。

林口近幾年來迅速崛起，豪宅交易量5年間從1.1%調升到15.5%。根據去年(2023) 財政部統計，全台灣平均年所得前10名，林口是新北市唯一入選的區域。台灣科技業實力逐漸成為全球核心，林口區也即將打造新北國際AI+智慧園區。

台灣科技業實力逐漸成為全球核心，林口區也即將打造新北國際AI+智慧園區。(中時新聞網攝)

利多的加持推動原本就穩健的區域行情，目前精華地段的實價登錄已經來到坐7望8的水準，可見林口的發展不容小覷。21世紀不動產房產顧問林姿君表示，根據今年房仲業者公布的數據顯示，去年(2023)板橋豪宅在市場上表現出色，占比高達31.3%，而林口算是今年豪宅市場的大黑馬。

「忠孝苑」專案經理周世昌表示，目前在板橋、土城、中和、三重，只要能夠步行至捷運站的地理位置，房價大多落在8字頭至9字頭；林口位在最精華區位，具備國際學校、百貨公司、扶輪公園，以及未來精品飯店等優勢，卻擁有相對親民的合理價位。

百貨商圈決定地段力，林口忠孝路被譽為黃金地段，因文化三路串起4大百貨、2大飯店，生活機能比擬新板特區，忠孝路扶輪公園旁的名宅聚落更被譽為是林口的心臟地段。

林口忠孝路被譽為黃金地段，文化三路串起4大百貨、2大飯店，忠孝路扶輪公園旁的名宅聚落被譽為是林口的心臟地段。 (中時新聞網攝)

因此，位於燙金門牌的新案「忠孝苑」也備受熱議。林口區域發展前景看漲，有AI相關議題加持、2026艾司摩爾集團以及東森集團的進駐，已經有不少民眾看好此區未來發展性，故要把握時機入主精華地段。