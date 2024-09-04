台中市王姓夫婦是搭建電梯廠商，日前施工用的電梯施工平台鋼材遺失不見，導致他們工期延宕，讓他們心急如焚報警，警方獲報透過調閱監視器追查，不到6小時的時間，發現是77歲姚姓男子將鋼材拿走賣給資源回收場，警方緊急追回，並將姚嫌依竊盗罪函送偵辦。

豐原警分局今天指出，合作派出所警員張存馥、張祐豪於8月17日上午8時許獲報，在豐原區社興三街的建築工地有物品遭竊，經了解，王姓夫婦當日一早前往工地巡視時，發現極為重要的電梯施工平台鋼材不見，缺了此物件，將導致整個工期延宕，以及面臨賠償工程逾期款等問題，隨即報警求助。

員警日前受理營生器具遭竊案後，隨即調閱監視器，在6小時內循線將物品尋回，接獲尋回營生器具消息的王姓夫婦，直奔派出所領回物品，語帶哽咽地向員警道謝，替他們保住該筆工作訂單。

為了答謝及鼓勵辛勞的警察，夫婦倆稱想將此「意外之財」轉作員警工作獎勵金，激勵合作派出所的警察同仁能繼續用心守護豐原地區的安全，承辦員警聞訊後連忙婉拒，認為維護社會治安是警方職責，也謝謝此番好意。

豐原分局分局長林大為對於同仁積極調閱沿線監視器查緝，迅速破案，讓民眾感到警方積極用心辦案的高效率表示肯定與嘉許，並呼籲有心人士切勿以身試法，心存僥倖，也請市民針對自身財物加強防盜措施，保持警覺，若發現可疑人物或事件應及時報警，共同維護社會安全。