瑞祥高中體育班畢業生林廷祐，今年以優異成績考上成功大學法律系，成為學弟妹眼中文武雙全楷模，林廷祐曾蟬聯3屆高雄市排球聯賽乙組冠軍，因為受到「八尺門的辯護人」影集影響，讓他決定勇敢追夢成為法律人。

身高182公分，有阿美族血統的林廷祐擊球快速強勁，曾蟬聯3屆高雄市排球聯賽乙組冠軍。（高雄市教育局提供／紀爰高雄傳真）

身高182公分，有阿美族血統的林廷祐擊球快速強勁，曾蟬聯3屆高雄市排球聯賽乙組冠軍。（高雄市教育局提供／紀爰高雄傳真）

林廷祐剛進入瑞祥高中體育班時，對排球充滿熱情，每天沉浸在訓練的汗水中。他說，排球一直是自己青春最熱烈的篇章，無論是每次扣殺的得分或是此起彼落的歡呼聲，都深深烙印在腦海。

不過隨著學期結束，他開始思考未來升學的方向，具有阿美族血統的林廷祐，因為看了「八尺門的辯護人」影集，對於劇中具有原住民身分公設辯護人為弱勢族群辯護，深受感動與震撼，觸發他決定改變志向，朝向法律領域發展。但這對林廷祐來說，是個不小的挑戰，因為同學們都在努力的訓練成為頂尖運動員，他卻選擇與他們走相反的道路。

林廷祐說，期間其實也感到迷惘與徬徨，擔心自己無法兼顧課業與訓練，但最後仍決定追尋自己夢想；他重新規劃的生活，開始調整作息，做好時間管理，把更多的精力投入到課業上。經過不斷的努力，他終於如願考上第一志願成功大學法律系。莊訓當校長說，林廷祐走下運動舞台，有如翻轉自己人生，肯定他對夢想的堅持與付出，也激勵同學們勇敢追夢不畏挑戰。