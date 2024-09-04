據中國駐美國大使館網站消息，中國駐美國大使謝鋒3日在南京舉行的「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片巡展」開幕式上發表視訊致辭時指出，跨越時空、歷久彌新的飛虎隊精神，過去、現在、將來都是我們的寶貴財富。

謝鋒介紹，飛虎隊精神代表著維護正義、捍衛和平的勇毅擔當。在中國抗日戰爭最艱難的時刻，一批壯志淩雲的美軍飛行員置生死於度外，不遠萬里飛赴世界反法西斯戰爭的東方主戰場，與中國軍民一道為正義而戰、為和平而戰，與窮兇極惡的日本侵略者殊死格鬥，擊落日本軍機2600多架，開闢了運送急需物資的駝峰航線，2000多名飛虎隊員壯烈犧牲。

他指出，在重慶、昆明、桂林等飛虎隊曾經戰鬥過的地方，一座座紀念碑、一棟棟紀念館至今還在述說著中美同仇敵愾、共護和平的動人故事。

謝鋒表示，飛虎隊精神銘刻著守望相助、患難與共的珍貴情誼。在二戰烽火硝煙中，中國人民不惜代價殊死營救美國飛行員，200多名遇險美國飛行員得到解救，數千中國軍民在救援中獻出了寶貴生命。

他指出，河南新鄉的老百姓為營救迫降的飛行員，在極其艱難的條件下連夜修建上千公尺臨時跑道；浙江、江西等地中國軍民頂著日軍瘋狂報復，成功營救64名參與杜立德行動的飛行員，創造了二戰史上的救援奇跡。「中國人民和飛虎隊用生命和鮮血鑄就的深厚情誼，代代相傳、生生不息」。

謝鋒強調，飛虎隊精神承載著重情尚義、賡續友好的精神品格。中國人珍視友誼，永遠不會忘記老朋友。去年11月，大陸國家主席習近平在舊金山出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，特地邀請飛虎隊老兵見面敘談。「英雄不朽」，正如陳納德將軍所希望的，飛虎隊的標誌今天仍然在太平洋上空高高飄揚。