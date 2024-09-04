超商提供多元服務，其中還包括傳真、影印等，一名男子近日在7-ELEVEn的影印機，看到其中一項目「衛星傳真500元」，好奇真的會有人使用？貼文激起熱烈討論，還有人笑喊「嫦娥那邊收得到嗎？」不少知情人說，在沒有光纖網路和基地台的地區，需要衛星收發設備，使用族群大多是在海上跑船的工作者。

原PO昨（3）日於《Threads》上傳超商的影印機照片，只見機台上方標註影印、掃描、傳真的價碼，其中傳真分為國內傳真15元、國際傳真80元、接收傳真8元及衛星傳真500元等4種服務，讓他看傻眼，好奇真的有人會使用衛星傳真嗎？

文章引起逾6千人關注，不少人質疑以現在的科技誰還在用傳真，還有人笑問「嫦娥那邊收得到嗎？」、「我小時候以為衛星傳真，是傳給外星人」、「我甚至不知道有這個選項」、「家裡開超商，沒遇過。」

留言中有部分人表示，在沒有光纖，沒有基地台的情況下，郵輪旅遊、遠洋漁船、貨輪、海軍及高山地區，都需要衛星收發設備，「有傳給船上的船員的經驗」、「靠海的地區7-ELEVEn應該比較可能遇到，好像都是傳給跑船的比較多」、「大概10幾年前遠洋船上的衛星網路還沒很便宜，有些文件會用傳真。」