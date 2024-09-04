金門地區近日接連發生多起「假交友」、「假投資」、「假冒親友借款」等詐騙老梗均遭銀行行員機警識破報警阻詐，警方前往頒獎表揚並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作。(圖／金門縣警局提供)

金門地區近日接連發生多起「假交友」、「假投資」、「假冒親友借款」等詐騙老梗，所幸金門縣警局所屬各分局與轄內金融機構及各大超商，平日建立友善通報聯繫機制，強化與行員互動並交流最新詐騙資訊，落實金融機構關懷提問，讓值勤行員與店員可以透過民眾回答關鍵字詞，更迅速分辨哪些是遭詐騙民眾，如遇疑似遭詐騙民眾臨櫃提領或存匯款時，能夠及時通報警方到場協助處理，成功阻詐、保民財物。

警方指出，一名居住於金寧鄉的A小姐，於8月29日至金城鎮元大銀行金門分行準備匯款新台幣15萬，經副理翁嘉蓤、行員王佳萍關懷提問匯款用途，A小姐支吾其詞表示要匯款給朋友，行員追問朋友是否認識？ A小姐言詞閃爍無法回答，經比對受款帳戶，發現資金有異常進出，察覺A小姐疑似遭詐騙，隨即通報金城分局員警到場確認，經員警曉以大義，告知此為詐騙集團慣用手段，A小姐才恍然大悟，打消匯款念頭。

另一位居住於金城鎮的B小姐，在網路上認識一位網友，向她佯稱大兒子在敘利亞當兵、小兒子讀書學費繳不出來，家境清寒急需用錢，請求B小姐購買價值5000元apple點數卡，並翻拍序號至對方，以應燃眉之急。當B小姐於本月3日到統一超商金門城門市購買遊戲點數，超商店長黃丹妮關懷提問後，B小姐連apple點數卡用途都不清楚，查覺疑似遭詐騙，隨即通報金城分局派員到場攔阻成功。

金湖警分局則於日前即接獲土地銀行通報，稱一名李姓男子欲臨櫃匯款新台幣近200萬元，行員機警察覺有異，立即通報警方派員前往關切；李男向警方坦承於Facebook上看到投資股票一頁性廣告，點入後即加入詐團LINE投資群組，復引導他下載投資平台APP，慫恿儲值金錢至APP購買股票，並保證獲利穩賺不賠。員警確定男子遭網路投資股票詐騙，遂請土銀協助將已匯出之款項圈存退回李男帳戶，幸未遭詐領，警民合作成功阻詐。

金城警分局長陳盈元與金湖警分局長楊志源為感謝銀行行員及超商店員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，分別親自前往頒獎表揚，並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。

警方再次提醒，詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多說詞，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。

警方也請民眾牢記防詐《五不、三要口訣》：「不接可疑來電」、「不聽莫名威脅」、「不看誇大廣告」、「不傳個人資料」、「不信投資明牌」；「要警覺」、「要查證」、「要報警」，機警保護自己避免上當受騙。