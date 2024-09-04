吳淡如2009年頂著44歲年紀拚生，當時她懷雙胞胎女兒，卻發現1個女兒胎死腹中，最後生下1女小熊。近年她化小愛為大愛，資助「越南女兒」小銀多年，去年小銀還來台找她玩。小銀靠著念書成功扭轉原生家庭的困境，昨(3日)吳淡如透露小銀近況，讚小銀命超好，已經進入跨國IT公司當行政，弟弟妹妹的學費都由她負責。

去年吳淡如突開玩笑發文表示：「我『外面』還有兩個女兒 （這句話如果是老公說的就嚇人了 ）」。自曝除了小熊外還有兩個女兒，其中一個在緬甸、另一個就是她介紹多次的越南女兒小銀；小銀的家鄉是越南中部最貧窮的一個省份，因為越戰美軍投下許多化學毒劑，導致當地人們生活艱困，昔日吳淡如和慈善團體前往慰問，意外認識小銀。

小銀去年曾來台找吳淡如。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

小銀10歲時，吳淡如就發願要資助對方上大學，最後小銀也很爭氣，考上胡志明經濟大學的商業管理科系，順利反轉人生。昨吳淡如再發文，認為小銀很好運，到處都有貴人，最近放暑假被吳淡如的越南女企業家朋友招待去玩，「因為個性好，所以大家都對她好。」

小銀跟吳淡如感情好。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如說，小銀大學畢業後兼了兩份工作，因為會英文跟中文，白天當跨國IT公司的行政，晚上再去當地類似抖音的公司當行銷助理，辦公室還超級漂亮，像韓劇的辦公室。吳淡如說：「個性好的人，貴人就會多，這應該是無庸置疑的。朋友對她這麼好，我當然也得給小銀一個紅包當旅費囉，一直吃喝人家的實在不好意思」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

粉絲也回：「遇見淡如姐這麼好的乾媽是上帝的祝福」、「個性好也得有實力！！小銀有實力又個性好真的無敵了」、「優秀的女孩子，沒有辜負你的栽培」、「淡如姐不只改變一個人，還改變了一個家庭，真的很棒」。