台1線中山高架橋往台北方向提前搶通並於今（4 ）日清晨6時起恢復雙線通車，新北市長侯友宜一早前往交控中心關心通車後尖峰交通路況，他表示，橋下的三重重安街仍持續封閉，進行支撐架拆除及道路鋪面修復，預計本月15日完成；至於肇事的交通業者，評估將求償近2300萬元。

侯友宜表示，感謝辛苦的警察、工務及交通3個單位，原訂兩個月的工期，快速在兩個禮拜讓台1高架橋雙線通車。今天早上去看交通狀況，非常的順暢，但對肇事的交通業者，我們一定採取最高的標準來檢視看待，評估大約將求償近2300萬，另有其他的各項費用，陸續還在統計中，對肇事者我們絕對不寬貸。

交通局長鍾鳴時表示，考量安全因素，台1 線高架道路仍維持禁行20噸以上大型車輛，警察局並將持續於重點路口攔檢；同時，第二階段搶修工程橋下平面道路三重區重安街的集美街至中正南路路段，目前持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及重安街平面道路鋪面修復工程，預計本月15日完工開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行，並請配合員警及義交引導行駛，施工期間造成不便，請民眾見諒。