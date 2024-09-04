億豐受惠固定尺寸窗簾終端客戶庫存調整暫告一段落，訂單恢復成長土態勢，外加客製化窗簾在墨西哥產能持續增加，今年營運將重返成長腳步。法人預期，營收年增率約7%左右，稅後盈餘年增率可望超過15%。

展望明年度，億豐持續佈建墨西哥產能，加上越南新產能有機會趕在年底投產，有利客製化窗簾出貨維持成長，而歐洲、日本區持續深化，法人預期，億豐明年度營運仍將會持續成長。

億豐表示，自2024年6月起，美國已實施新的窗簾安全規範(ANSI/WCMA A100.1-2022 Standard for Safety of Window Covering Products)，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩。這一法規進展，提高了幼童和寵物的居家安全。對億豐來說，美國推進無拉繩窗簾在客製化窗簾市場的普及，將帶來市佔率提升的新機會。

由於提前佈局，億豐在2024年下半年將擁有大規模製造無拉繩窗簾的先行者優勢，而其他同業則可能面臨產能切換的轉換風險。億豐在窗簾安全的永續佈局，搭配領先業界的無拉繩窗簾升降系統，以及即將投產的墨西哥2期新產能，正一步步強化領導地位。