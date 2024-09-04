京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲無保請回、前北市副市長彭振聲遭羈押，而北市都委會執行祕書邵琇珮涉嫌圖利遭檢廉約談後，限制出境出海；柯則幫邵講公道話，稱公文上有很多人簽字，不能把責任全都推給一個人。對此，媒體人黃暐瀚表示，邵琇珮了解京華城很多細節，若證詞能連結到柯文哲的指示，那柯就倒了。媒體人張禹宣則直言，檢方聲押柯文哲就是因為柯在外面會隔空喊話、批評司法是政治追殺，這不用被押嗎？

黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》表示，柯文哲主動送暖幫邵琇珮講話，說不能全都推給她一人，因為邵是都委會的執行秘書，京華城容積率從392%變560%，還有很多後續狀況，邵都很了解，所以邵琇珮的證詞是很重要的一點，北檢在等一個「連結」，如果邵的說法可以做出連結，指出會議結論的基礎就是基於柯文哲的指示，那柯文哲就倒了，但若邵琇珮的證詞是連結到彭振聲銜市長之命，那就會連到彭。

黃暐瀚解釋，柯文哲能無保飭回，是因為北檢是以貪污治罪條例第六條「明知違背法律」聲押，但柯文哲稱自己不知道這件事情違法，那就沒辦法羈押柯，但若邵琇珮的證詞能證實柯文哲知情，明知不能這樣做卻還硬做下去，那就有連結了。

同台的媒體人張禹宣也說，柯文哲看到邵琇珮嚇壞了，因為邵曾是都發局總工程司，在京華城案非常重要，也就是法官、檢察官認定違法的韌性城市、智慧城市等容積獎勵，都是邵做的。但邵琇珮只是基層公務員，沒必要自作主張，所以被檢察官問訊時，一定會說是上級交辦，而上級不是彭振聲就是柯文哲，若是柯事情就大條了。

張禹宣指出，柯文哲隔空放話說「公文很多人簽字，不要把責任都推到邵琇珮頭上」，就是因為檢方可能會警告邵琇珮，若不從實招來就要一個人承擔，所以先信心喊話，希望邵不要講。張直言，檢方聲押柯文哲，就是因為柯在外面就可能會跑去開會、串供，會隔空喊話、說司法都是政治追殺，難道這不用被押嗎？

★未經判決確定，應推定為無罪。