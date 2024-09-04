為了提升教師素養導向及多元評量知能，教育部國教署與台師大心理與教育測驗研究發展中心合作，透過「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫（CoCA）」，推廣多元評量示例，辦理線上及實體研習，113年度預計辦理7場次研習，目前參與學員已超過500位。

「多元性」及「適性發展」是12年國民基本教育課程綱要強調的特色，因此，著重探究實作及素養導向教學及評量，藉以強化學生解決生活情境問題的能力。除了課程結合生活時事、情境之素材外，評量工具也是檢核課程成效落實最佳工具。

教育部表示，「探究實作評量」有別於以往的評量工具，除了認知測驗外，更需要透過實際的任務執行，來觀察學生是否充分理解並應用所學，像是評量任務如何設計、如何評閱，皆是落實探究實作的難題。教師可於官網下載示例，並結合課程需求，修改後於課堂使用，透過評量規準設定，了解學生學習情形。

此外，透過基礎及專題講座等研習辦理，讓教師從基礎概念到實作設計，以不同的角度將「探究實作評量」、「跨領域評量」、「校本課程評量」等重要評量操作方式，推廣至教育現場，並且製作線上課程影片，於計畫Youtube頻道及教育部磨課師平台供教師進修，提供教師便捷進修課程。

屏東縣高士國小簡老師表示，透過素養導向課室評量，從中發掘學生的差異，提升教師依學生學習狀況，調整適當的教學方法，提供適合個別學生課程內容能力；桃園市觀音國小的黃主任也表示，透過素養導向課室評量資源推廣研習，會將所習得的素養導向課室評量概念應用於校訂課程中，從學習目標分段設計評量活動與項目，期待可以全面提升教學的完整性及邏輯性。

教育部說明，CoCA整合素養導向評量相關資源，並與新竹市、彰化縣、高雄市等地方政府合作，並與各國中小等40餘個單位合作辦理研習，依據合作單位需求安排研習課程內容，將資源送到學校。