1名林姓男子到美式賣場時爬進冰箱嬉鬧，還用手機標示「10000」，誇張行徑由黃姓女友人拍下後上傳網路，警方將2人依觸犯社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。法院審理時，林男辯稱當下是為了挑選放在冰箱下層、保存期限較久的奶茶飲品，而店家冰箱內，未料冰箱門因熱漲冷縮將他吸住，才導致無法立即開啟冰箱門離去，法官不採信，依違反社維法藉端滋擾公司行號各判罰2人3000元。

日前網路上流傳一段惡搞影片，畫面內容為高雄某美式賣場內，一名身穿綠色上衣男子進入好市多販賣飲品的大型冰箱，在內用手機標示著「10000」，嬉鬧完後再拿飲料與友人離開。但誇張行徑不僅網友撻伐，就連高雄市衛生局也獲報前往稽查，指出業者已自主下架櫃內飲品。

前鎮分局經調查確認影片中綠衣男子為32歲林姓男子、其友人32歲黃姓女子在場攝影並上傳網路，2人於8月9日經警方通知到案說明，表示單純是一時認為好玩，才會在賣場內作出踏進冷藏櫃等行為，也對於自身行為造成該賣場困擾，深感抱歉。後續依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。

高雄地方法院高雄簡易庭審理時，林男辯稱他是為了挑選放在冰箱下層、保存期限較久的奶茶飲品，而進入店家冰箱內，未料冰箱門因熱漲冷縮將他吸住，才導致他無法立即開啟冰箱門離去，另名王姓友人指，林男手上拿著標價10000元的意思是，他認為自己價值10000元，他本身個性比較活潑，看到鏡頭就會表演一下。

法官認為，通常如遇緊急情況會立即通知賣場人員，不至於藉機嬉鬧，還拍成影片上傳博取網友注意，審酌2人所為已逾越一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，進而擾亂店家安寧秩序，導致店家受有財產損失，因此依違反社會秩序維護法藉端滋擾公司行號，各處罰3000元，可抗告。