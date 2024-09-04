瀕危物種茈碧花在雲南大理重現生機生物多樣性保護成果＋1。（大陸央視）

瀕危物種茈碧花在雲南大理重現生機生物多樣性保護成果＋1。（大陸央視）

大陸央視網4日報導，初秋時節，雲南大理洱源縣茈碧湖附近，萬株茈碧花盛開。據瞭解，茈碧花曾一度面臨滅絕，經過多方合力保護，目前，洱源的茈碧花數量已經達到3萬多株，重現生機。

眼下，在大理洱源縣茈碧湖附近的高山湖泊和農家小院裡，萬株茈碧花綻放，晶瑩剔透，如雪似玉，吸引了不少遊客前來拍照。

茈碧花，又名茈碧蓮，屬睡蓮科，是洱源縣茈碧湖的原生品種，在每年七、八月間開放，且僅在上午陸續開放，正午時最盛，下午閉合，所以又稱「子午蓮」。但隨著人類活動的加劇和茈碧湖水文條件的改變，2000年以後，茈碧湖中已很難尋到野生茈碧花的蹤跡，該物種只保留在部分村民家的水塘中。於是，為了保住茈碧花，村民自發在庭院裡引種茈碧花，進行人工擴繁。

2020年，昆明植物研究所與洱源縣環保局開展了聯合考察，在茈碧湖附近的高山湖泊裡發現了野生茈碧花種群，並建立60多畝的保護區遷地保護。目前，洱源的茈碧花數量已經達到3萬多株。此外，茈碧花還被收錄進雲南省極小種群野生植物保護名錄，成為重點保護對象。