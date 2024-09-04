酸櫻桃有「果中鑽石」的美譽，富含抗氧化物質還能助眠。營養師楊承樺分享有研究發現，連續喝7天酸櫻桃汁後，不僅睡得更久，睡眠品質也變好了，而且還能增加分泌褪黑激素。家醫科醫師李思賢則指，酸櫻桃的褪黑激素是香蕉的20倍。

楊承樺在臉書「運動營養師 楊承樺」PO文指出，根據2023年的一篇研究，喝酸櫻桃汁真的可以增加總睡眠時間和提升睡眠效率，還有其他研究也發現，連續喝7天酸櫻桃汁後，不僅睡得更久，睡眠品質也變好了，而且在尿液中還檢測到褪黑激素的代謝物增加。

楊承樺指出，酸櫻桃汁能增加褪黑激素，那市售的酸櫻桃汁或濃縮汁裡是不是也含有褪黑激素呢？答案是卻是不一定，有研究發現，酸櫻桃乾和濃縮汁裡測不到褪黑激素，研究人員認為可能是加工過程中褪黑激素被破壞掉了。

楊承樺指出，經過他一番研究，發現了一個可能的解釋，有一篇研究介紹了身體會把一種叫做色胺酸的胺基酸，轉變成血清素，再轉變成褪黑激素。但色胺酸在體內會被分流，有一部分會被轉變成犬尿胺酸。當身體發炎時，色胺酸更傾向於轉變成犬尿胺酸。

楊承樺指出，另一篇研究發現，酸櫻桃汁中的原花青素B2能減少色胺酸被轉變成犬尿胺酸，同時能減輕發炎。這樣一來，身體就有更多色胺酸可拿來製造褪黑激素了，所以他推測酸櫻桃汁可能透過減少發炎，讓更多色胺酸轉變成褪黑激素，進而改善睡眠品質，雖然酸櫻桃汁助眠聽起來很神奇，但這不是萬靈丹，如果長期失眠，還是要去找醫生諮詢，找出失眠的原因。

家醫科醫師李思賢也在粉專PO文指出，酸櫻桃富含生物活性成分「花青素」及其它抗氧化物，如維生素A為甜櫻桃的20倍、β-胡蘿蔔是藍莓的24倍，以及能幫助睡眠的褪黑激素，高出香蕉達20倍，學術界有許多探討酸櫻桃汁對身體好處的文獻，因此，不妨可將它當作喝飲料時的替代方案。