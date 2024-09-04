甲山林集團愛山林(2540)9月12日將除權息，由於今、明兩年業績都好，股價已連4日逆勢上攻，今日更在一片血海中逆勢翻紅，一度漲至209.5元，盤中則維持近1.5%漲幅表現。愛山林以往是以代銷房屋為主，由於目前公司開發案越來越多，自建案正處於成長期，預期今年交屋量將達20多億、明年上看100億，今年推案量將達500億。愛山林今年上半年稅後純益11.49億元、年增159.6％，每股稅後純益2.84元。董事會訂9月12日為除權息交易日，每股配發股票股利5元，以及現金股利1.5元，合計共6.5元。
此外，關於銀行房貸業務是否存在「限貸令」議題持續發酵，金管會最新表示，銀行法第72條之2規定是以「比率」角度控管，以避免銀行放款過度集中不動產授信，銀行對此會進行動態調整，並無房貸瀕臨「滿水位」或「額度已滿」概念，目前暫未考慮修正相關規定比率。
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