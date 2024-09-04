烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)說：「俄羅斯人渣必須為此事負責」。他下令立即展開調查，稱這次襲擊損壞了軍事通訊學院的一棟建築。

烏克蘭陸軍表示，軍方的人員被打死。但他們沒有具體說明死難者中，有多少是屬於武裝部隊的士兵。

軍方稱：「陸軍司令部正在開展調查，以確定是否已採取足夠措施，保護基地內士兵的生命和健康」。

烏克蘭外交部說，攻擊使用彈道飛彈，在發射幾分鐘後，就擊中數百公里以外的目標，也就是在空襲警報響起後，人員幾乎沒有時間找掩護。

烏克蘭總統夫人Olena Zelenska在X平台上寫著，這對整個烏克蘭來說是一個令人震驚的悲劇，敵人襲擊了一所教育機構和一家醫院。

國防部在Telegram上說，該學院的一棟建築部分被摧毀，許多人被困在廢墟下。

由於烏克蘭部隊首次跨境對俄羅斯領土庫斯克地區(Kursk)發動侵襲，在過去一個月，戰爭越演越烈，俄羅斯誓言進行報復攻擊，加強對烏克蘭進行飛彈和無人機攻擊。

波爾塔瓦位於基輔東南方約300公里，距離最近的俄羅斯邊境約120公里，地方首長Pronin表示，已有約150名居民為傷者捐血。

國防部說，襲擊發生時，學院正在上課。他說，警報於當地時間上午9時08分響起，人們匆忙前往庇護所。「在空中警報發出幾分鐘後，爆炸聲就響了」。

而這並不是俄羅斯第一次攻擊前線以外的軍事設施，造成大規模傷亡。在2022年5月，俄羅斯擊中Desna鎮的一個後備部隊訓練場，烏克蘭稱該鎮有87人喪生。