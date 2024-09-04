女星大S（徐熙媛）2021年與汪小菲離婚後，儘管雙方都有新的配偶，但還有官司尚未解決。日前，張蘭的律師指出大S主張麻六記是因為她的名氣才有現今的銷量，向汪小菲索賠4億人民幣（約新台幣18億元）；對此，大S工作室昨（3日）強力否認，並表示將提告造謠者。

張蘭的律師胡有路2日在影片中表示，先前大S與汪小菲的官司進行時，兩人都由雙方的代理律師到庭進行庭審工作，皆未親自出庭。此外，他爆料大S認為自己之前為麻六記帶來不少的曝光度，間接提升麻六記的銷量，因此向汪小菲索賠4億人民幣（約新台幣18億元）。消息曝光後，「大S向汪小菲索賠4億元人民幣」關鍵字火速登上微博熱搜，引起外界的關注。

不過，大S工作室昨（3日）晚間曬出「大S向汪小菲索賠4億元人民幣」的新聞截圖，表示：「假！將對該造謠者採取法律措施維權。」許多網友紛紛力挺：「支持大S用法律維護自身利益」、「無底線下作真是看不下去了，大S你一定拿起法律武器，不要放過那些傷害你的人！」、「直接告那個胡律師，他有大量的造謠信息發布，為了錢完全忘記了自己基本的職業操守，身為律師帶頭造謠網暴，絕不能姑息！」截稿前，張蘭、汪小菲、張蘭律師胡有路均未回應。

★未經判決確定，應推定為無罪。