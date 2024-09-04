前台北市長柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬。（台北市議員簡舒培提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬。（台北市議員簡舒培提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬。（台北市議員簡舒培提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬。（台北市議員簡舒培提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬。（台北市議員簡舒培提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬。（台北市議員簡舒培提供／劉彥宜台北傳真）

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，他對此辯稱，直到今年3、4月才知情京華城容積840％一事。民進黨台北市議員簡舒培怒批，柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬，否則現在容積還是560％，柯不要再裝笨、裝不識字，智商157又曾任台大教授，要有點自尊，不要出事就推給下面的人。

簡舒培指出，柯文哲在2020年11月公展公文蓋6個章還親簽日期，讓京華城準用都更條例獲得20％容奬，如果沒有這6個章根本門都沒有，京華城容積就是560％而非840％，柯現在卻好像不識字，把責任都推給基層公務員。

她說，在柯文哲第1任市長任內，前台北市副市長林欽榮、前都發局長林洲民都曾阻擋給予京華城容積一事，柯也了解其中緣故，面對議員質詢時，更曾說若京華城容積要變560％要用錢來買，在第2任任期內因為收到京華城陳情、和國民黨議員應曉薇便當會後，不僅將此案送都委會研議，還核准準用都更容獎20％。

簡舒培怒斥，除公展公文外，彭振聲也曾說過，柯唯一關心過的人民都市計畫變更案只有京華城，柯還關心京華城為何不能保障12萬樓地板面積等，顯示柯不僅知道此案，也是柯送出百億容積給京華城，柯不要再裝笨、裝不識字，智商157又曾任台大教授，柯要有點自尊，不要出事就推給下面的人。

另，傳出檢方查扣關鍵便簽，內容為柯與彭討論京華城一事，顯見柯早已知情。簡舒培說，彭如果要自保，要拿出來當初的錄音、書面資料等壓箱寶，而柯在2日稱不知情此事後，據她了解，接觸過此案的都發局人員都十分火大，也在找出柯指示此案的資料。