SEMICON Taiwan 2024國際半導體展4日上午舉行開幕典禮，行政院長卓榮泰在致詞時表示，中華民國台灣的人民知道自己在世界供應鏈的責任，政府會透過各種工具培育更好的AI人才，同時也會把台灣的優秀子弟送到國外學習更高端的科技。

卓榮泰表示，此次國際半導體展的主題為賦予AI無極限，在AI時代的來臨，一定會改變人類的生活，而台灣在AI浪潮上已經有很好的基礎，未來要學習更多的運用，並且要把這些運用放在民間、放在政府部門並與世界去連結。

為了因應AI時代，卓榮泰表示，在3日的經發會顧問會議中，花了許多時間在討論台灣未來的AI產業以及跟世界的連結，而台灣的半導體、AI是政府5大信賴產業之二，在明年的總預算中，也編列充足的預算持續發展，國家的政策也會不斷地去調整、鬆綁並訂定新的規範，希望建立有台灣元素的AI時代。

卓榮泰強調，政府除了把生產投資環境塑造好之外，更需要大量優秀的人才，並透過各種工具去培養好的AI人才，更會將優秀的台灣人才透過海外的百億援助基金送到國外去學習更高端的技術，與世界做更多的連結。

在今年中台北國際電腦展，使全球科技界都聚焦在台灣，卓榮泰說，無論未來有黃金20年或者更長的時間，只要世界需要台灣的1天，台灣就會負起責任，政府也會負起政府的責任，一起迎接AI的浪潮，並期待跟世界各國有更多的連結及合作，共同培訓人才、共同研發新技術以及共同發展產業。