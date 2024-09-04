經典品牌 OREO 與「可口可樂」攜手推全新「美味朋朋 玩在一起」活動，雙方在自家明星商品玩混搭外，還可抽露營套票，提供聚會歡樂時光；KIRIN茶飲向來是消暑解膩的好選擇，10月31日前購買指定通路KIRIN生茶商品，有機會抽萬元日本機票兌換券。

OREO與可口可樂聯名商品包括「奧利奧 可口可樂夾心餅乾」，內層為紅色點綴的白色夾心，還原可口可樂經典的暢爽滋味；「可口可樂 x 奧利奧限定版可樂」則在可口可樂ZERO SUGAR中融入OREO餅乾獨特香氣，罐裝瓶身也以OREO經典黑白色延伸設計至主題視覺包裝，點綴上可口可樂經典的紅色，展現巧妙趣味。一票鄉民在PTT上討論，「很難想像」、「神秘到想喝...」、「太衝擊了」、「可以嘗鮮，不難喝」、「有種在吃餅乾的感覺」、「我以為會很不搭的說」；也有人說「巧克力味道蠻淡的」、「還以為會很甜」。

此外，9日至29日登入「朋朋一起這樣玩」活動網頁，完成體驗流程，分享至社群平台（FB、IG、Line）並填寫聯絡資訊後，即可獲得抽獎資格。活動最大獎為市值1萬7990的2024漂遊者音樂祭－四人露營套票。

「KIRIN午後紅茶」標榜擁有清新香氣與豐醇美味，味道清爽無負擔。（台灣麒麟提供／朱世凱台北傳真）

喜歡無糖茶飲的民眾不妨試試看KIRIN「生茶」，選用「100％日本國產冠茶葉」，確保擁有清爽的香氣和滋味，獨特技術讓產品減少苦澀的同時保有滑順口感；「午後無糖紅茶」添加被譽為紅茶界香檳的世界三大茗茶「大吉嶺茶葉」，並以「兩段萃取製法」，帶出清新香氣與豐醇美味。10月31日前買指定通路KIRIN生茶525ml商品，可上傳發票至活動網站兌換KIRIN Points、抽萬元日本機票兌換券及捷絲旅指定飯店住宿卷等好禮。