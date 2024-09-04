道路搶通後仍讓居民走得不放心。（吳振嘉提供／李京昇台中傳真）

去年8月19日一場大雨，導致台中市新社區福興里福民農路邊坡土石崩塌，影響當地居民通行，雖有緊急搶通，但將近1年時間，仍有安全疑慮，地方爭取道路復建，台中市政府水利局4日指出，9日將進場施工加強邊坡防護與改善路面，預計明年2月完工，屆時將提供民眾安全用路環境。

市議員吳振嘉表示，土石崩塌的道路，是新社白毛台地區的唯一聯外道路，也是通往新社福民國小的重要道路之1，當時崩塌後，他與立委江啟臣前往會勘，協調相關單位緊急搶通。

吳振嘉說，若沒有即時搶通，白毛台地區恐成為孤島，影響上百位當地居民的用路權益，如今雖然道路已恢復通行，但將近1年時間，每逢地震、颱風豪雨，民眾路過都心驚膽跳，因此希望市府能加強防護。

水利局水土保持工程科長許銘元表示，市府預計9日展開新社區福興里福民農路邊坡改善工程，總經費約364萬元，將在邊坡掛網、上邊坡施作擋土牆以及設置防落石網，同時設置截水溝、護欄，並改善路面鋪面，預計明年2月5日完工。