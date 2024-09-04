統一期貨指出，輝達於美股開盤後出現延續性賣壓，股價重挫9.5％，拖累費半大跌7.8％、台指期夜盤重挫3.1％；盤後傳出輝達收到美國司法部反斷調查傳票，但此消息發生於美股收盤後，且尚未出現實質性影響，故初判此拉回應為上周財報利空的滯後反應。

美國昨晚公布Markit製造業PMI終值47.9，略低於市場預期值48.1；8月ISM製造業PMI 47.2，略低於市場預期值47.5，顯示美國製造業景氣略為趨緩，但並未顯著偏離市場預期值，對美指期、台指期影響中性偏空，數據公布後基本延續輝達帶來的跌勢。

法人也說，外資周二日盤減碼2,237口空單，夜盤大幅減碼3,850口空單，今開盤前未平倉淨空單降至33,760口。外資期貨於周二日、夜盤拉回的過程中，見空單逢低回補，持續觀察空單水位能否顯著回落至1萬口之下，或為止跌回穩的跡象。

觀察臺灣期交所內的商品報價，微台指跌748點、報21,303點；電子期跌46.45點、報1,131.5點；金融期跌43.4點、報2,006.8點；富櫃200期跌191點、報10,470點；永續期參考價11,496點；生技期參考價4,390點；半導體30期跌296點、報5,680點；航運期參考價178.7點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國那斯達克100期跌666點、報18,899點；美國費城半導體期跌376.5點、報4,763.5點；英國富時100期跌134點、報8,259點。臺幣黃金期貨跌4.5點、報9,726.5點；布蘭特原油期跌110點、報2,352.5點。