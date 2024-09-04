士電第二季合併營收81.71億元、本業獲利7.94億元、稅前淨利9.99億元、本期淨利7.38億元，淨利歸屬母公司7.07億元，EPS從去年同期1.14元增加至1.36元。上半年合併營收180.89億元，本業獲利17.5億元，稅前淨利25.41億元、本期淨利19.52億元、淨利歸屬母公司為18.87億元，EPS由去年同期2.66元增加至3.63元。僅次於2009年將士林舊廠改建，將其中一棟辦公大樓出售給中鼎，認列處分利益20多億元，EPS達5.45元，單就本業獲利是同期新高。

士電7月合併營收25.99億元，年增5.15％；前七月合併營收206.87億元，年增8.20％，全面改寫同期新高。

士電表示，士電第二季獲利比去年同期成長係重電產品年成長16.7％，但大陸景氣低迷影響而造成海外負成長。重電產業受惠於綠能政策、台電電網強韌計畫及北美綠能與電網改造商機，市場需求擴大，營收較去年同期成長。士電變壓器產品較國際大廠之交貨期間更短，取案及價格上更具優勢及競爭力，毛利率提升。

士電指出，士電第二季合併營收季減17.6％，主因是重電產品屬訂貨式生產，今年配合客戶需求及案場工程進度，交貨時間集中於第一季，造成第二季營收及利益均比第一季減少。