仲毅農產品有限公司涉嫌混合進口蛋與國產蛋，原產地標示為「台灣」。桃園地檢署進一步查出卜蜂公司關係企業瑞牧食品公司將有發黑、腐爛過期次蛋交給仲毅、新英蛋品科技公司製作液蛋，將3業者依違反《食品安全衛生管理法》等起訴，並聲請沒收不法所得4291萬餘元。

仲毅公司為中央畜產會代工製作殺菌液蛋，卻將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣，去年10月引起軒然大波。桃檢民生犯罪專組檢察官徐明光指揮桃園市調查處偵辦。

不過檢方追查後發現不僅仲毅虛假標示產地，還查出瑞牧因囤積過多過期次蛋，公司竟指示林姓管理部經理、洪姓作業員2023年3月至10月間，將瑞牧的過期次蛋交給仲毅、新英加工製作為液蛋，當中還有明顯發黑、腐爛的次蛋。2公司加工製作為液蛋後，瑞牧再將過期液蛋，出貨給瑞牧不知情的下游客戶，作成烘焙食品、餐點。

至於仲毅從中央畜產會進貨巴西、泰國進口蛋，2023年9月涉嫌將其混合國產蛋，虛偽標記原料蛋為「台灣」，且明明知道進口蛋將逾有效日期，而以製作液蛋日＋7日的方式，更改有效日期，並賣給不知情的下游客戶。害下游將過期液蛋製作為蛋製產品，再銷售給民眾。

檢方痛批，瑞牧公司是上市公司台灣卜蜂公司的關係企業，且為國內第二大蛋商，在業界有極高信譽，卻濫用其民眾及往來廠商的信任，指示配合下游廠商將對人體健康有害的過期次蛋製成液蛋，並虛偽標示有效日期，對外販售，其中不乏知名的糕餅業者，嚴重影響消費者的身體健康，瑞牧因而取得4003萬1808元不法所得、仲毅取得111萬4118元不法所得、新英公司取得177萬2100元不法所得。

檢察官認為瑞牧吳姓總經理、林姓管理部經理、洪姓作業員，仲毅吳姓負責人、新英公司賴姓負責人等人違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款、第8款、同法第49條第1項、同條第2項之販賣逾有效日期、攙偽或假冒食品、《刑法》第339條之4之三人以上加重詐欺、《刑法》第215、216條行使業務登載不實文書及《刑法》第255條第1項對商品為虛偽標記等罪嫌。瑞牧公司、仲毅公司、新英公司則依《食安法》第49條第5項科以罰金，而提起公訴，並聲請沒收不法所得4291萬8026元。

檢方又說，渠等僅為私利，全然漠視企業信譽及民眾健康的重要性，檢察官除建請法院沒收不法所得外，並從重量刑，以保障民眾食品安全。呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。