台積電股價7月中觸及1080元新高，隨後受股災拖累半個月急跌24.7％、下探813元後止跌回神，近期於940～977元區間高檔盤整。三大法人近期受外資大賣影響持續偏空，上周合計賣超2萬9244張、本周迄今續賣超841張。

台積電受惠步入傳統旺季、人工智慧（AI）及高階智慧手機需求強勁，2024年7月自結合併營收創2569.53億元新高，月增23.61％、年增達44.67％，累計前7月合併營收1.52兆元、年增達30.5％，續創同期新高。

展望後市，台積電預期第三季合併營收將升至224～232億美元，毛利率估升至53.5～55.5％、營益率估升至42.5～44.5％。以新台幣兌美元匯率32.5元推算，中位數為7410億元，季增10.02％、年增達35.53％，再創歷史新高，毛利率、營益率「雙升」至54.5％、43.5％。

台積電先前法說時表示，受惠AI及高階智慧手機需求強勁，帶動下半年3奈米及5奈米製程稼動率，對此調升全年營收展望，預期美元營收可望達24～26％（mid-20％）、資本支出調升至300～320億美元，低標均較先前調升。