國慶籌備委員會昨（3）日公布2024年國慶主視覺，以中華民國國旗紅藍兩色為主色調，加上雙十造型和梅花組合，並寫明「中華民國，生日快樂」，民眾褒貶各有聲音。新北市長侯友宜今（4）日被問到對國慶主視覺看法，對此他並未評論，僅強調「我們的國家叫中華民國」。

侯友宜說，我們愛我們的國家，我們的國家叫中華民國，我們唱國歌、拿國旗，大家一起開心團結在一起，慶祝我們國家生日快樂，希望我們國家未來國泰民安。